AK Parti Sivas Milletvekili Ekinci'nin babası hayatını kaybetti

SİVAS (AA) - AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin babası Ali Osman Ekinci (86) yaşamını yitirdi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Ekinci, hayatını kaybetti.
Ekinci'nin cenazesinin yarın Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi.
Bu arada Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ekinci'nin vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Bilgin, mesajında, "AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci'nin kıymetli babaları Ali Osman Ekinci'nin vefatını üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Ekinci'ye Allah'tan rahmet, milletvekilimiz Semiha hanımefendi başta olmak üzere ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.