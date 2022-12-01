Sivas'ta hırsızlık için girdiği evdeki kadını öldürmekle suçlanan sanığın yargılanması sürüyor

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, hırsızlık amacıyla girdiği evdeki kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sivas 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan sanık N.K. (26), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanık N.K. ifadesinde, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Olay günü evde bulunan maktul Düriye T'nin kızı M.T (6) ile oğlu R.T'nin (4) de adli görüşme uzmanı aracılığıyla bilgilerine başvuruldu.

M.T. olay günü mutfaktan ses geldiğini, annesiyle gidip baktığında, kapının arkasında uzun boylu, sarı montlu birisini gördüğünü ifade ederek, bu kişinin annesine saldırdığını, kardeşiyle kendisini de bir odaya kilitlediğini anlattı.

Sanık N.K'nin babası E.K. ise olay günü telefonla aradığı oğluna ulaşamadığını, cinayeti evlerinin önüne çıktığında komşuları E.T'nin kapısının önünde bulunan polislerden öğrendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

- Olay

Şarkışla ilçesinde 26 Şubat'ta, 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Düriye T. komşuları tarafından evinde bıçakla yaralanmış halde bulunmuş ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evin yakınında hareketlerinden şüphelenilerek gözaltına alınan N.K, kadını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanmıştı.



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