Sivas'ta apartmanda çıkan yangında ev sahibi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta bir apartman dairesinde çıkan yangında eli ve yüzü yanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Demircilerardı Mahallesi Kayarcık Sokak'taki 3 katlı bir apartmanın 2'nci katında yangın çıktı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken evde yalnız yaşayan E.E. dışarı çıkarıldı.

Dumandan etkilenen, eli ve yüzü yanan E.E, sağlık ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

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