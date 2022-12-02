Sivas'ta Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açıldı

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SİVAS (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 15 Temmuz şehidi ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın ismini taşıyan kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Varank, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i makamlarında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde şeref defterini imzalayan Varank'a, belediye ziyaretinde Bilgin tarafından üzerinde ismi yazılı Sivasspor forması hediye edildi.

Varank, daha sonra 1. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir tekstil fabrikasıyla, eldiven fabrikasını gezerek burada işçilerle sohbet etti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde 15 Temmuz'da şehit olan ağabeyi Prof. Dr. İlhan Varank'ın adının verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştiren Varank, "Burada güzel bir tesisin kurdelesini kesmiş olacağız. 15 Temmuz'da hain darbe girişiminde vatanımızı savunan bütün şehitlerimizin anısına üniversite yönetimimiz bu mekanı yapmayı uygun görmüş, kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz büyük bedeller ödeyerek ülkemizi vatan haline getirdik. O bedelleri cesurca ödemeye hazır olan çok şehitlerimiz oldu, Rabbim onlardan razı olsun. Allah rahmet eylesin, bizleri de inşallah onlara layık olmayı nasip eylesin. Bu güzel kütüphane inşallah öğrencilerimize bir eğitim yuvası olacak. Burada güzel işler yapacaklar, ders çalışacaklar, fikir teri dökerek katma değer üretecekler. Hayırlı uğurlu olsun."

- Varank, makam aracı kullanarak öğrencileri yemeğe götürdü

Bakan Varank, daha sonra kütüphanede bulunan öğrencileri yemeğe davet etti.

Varank, kendi kullandığı valilik makam aracıyla bazı öğrencileri lokantaya kadar götürdü, diğer öğrenciler de protokol araçlarına binerek lokantaya geldi.

Uçak mühendisliği öğrencisi Elif Gülüşen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerini yemeğe davet eden Bakan Varank ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti.

Gülüşen, daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadıklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Bilgisayar mühendisliği öğrencisi Burak Aslan ise nazik davetlerinden dolayı Varank'a teşekkür etti.

Öğrenci Hale Yıldız da çok güzel bir sürpriz yaşadıklarını dile getirerek, "Açılış yapıldı daha sonra bizleri yemeğe davet ettiler. Makam araçlarıyla buraya geldik, daha önce böyle bir şey yaşamamıştık, çok keyifli oldu." diye konuştu.

Bakan Varank, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz ve diğer il protokolü öğrencilerle aynı masada yemek yedi.





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