Sivas'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye düştü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle sürücüler, kent merkezi başta olmak üzere çevre yolunda mesafeyi açarak yavaş seyretmeye çalıştı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Çifte Minareli Medrese, Kale Cami, Buruciye Medresesi ile Kızılırmak ve tarihi Eğri Köprü sisle birlikte görüntülendi.

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