Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlaması dolayısıyla trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.
Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda denetim yapan trafik ekipleri araçların lastik diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara (M+S) sahip olup olmadıklarını kontrol etti.
Denetimde, sürücülere kış lastiğinin önemi de anlatıldı.
Zara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekiplerince de Sivas-Erzincan kara yolunda gerçekleştirilen denetimlerde kış lastiği takması zorunlu olan araçlar kontrol edildi.
Denetimlerin zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ereceği 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.