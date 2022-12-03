Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ve Zara ilçelerinde şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulamasının başlaması dolayısıyla trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Sivas-Malatya kara yolu Ulaş Kavşağı'nda denetim yapan trafik ekipleri araçların lastik diş derinliklerini ve kış ayları için üretildiklerini belirten logolara (M+S) sahip olup olmadıklarını kontrol etti.

Denetimde, sürücülere kış lastiğinin önemi de anlatıldı.

Zara Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekiplerince de Sivas-Erzincan kara yolunda gerçekleştirilen denetimlerde kış lastiği takması zorunlu olan araçlar kontrol edildi.

Denetimlerin zorunlu kış lastiği uygulamasının sona ereceği 1 Nisan 2023 tarihine kadar devam edeceği belirtildi.



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