Sivas'ta su kesintisi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pusat Özen Barajı'ndan 4 Eylül Barajı'na su nakil projesindeki çalışma nedeniyle saat 14.00'den itibaren yarın saat 12.00’ye kadar su kesintisi uygulanacak.
Kesintiden 4 Eylül, Akdeğirmen, Altuntabak, Bahtiyarbostan, Çarşıbaşı, Çayyurt, Danışment Gazi, Diriliş, Ece, Emek, Eskikale, Gökçebostan, Gökmedrese, Gültepe, Halil Rıfat Paşa, Kadıburhanettin, Kaleardı, Kümbet, Mevlene, Mimar Sinan, Okullar Bölgesi, Örtülüpınar, Selçuklu, Sularbaşı ve Ulanak mahalleleri ile Sivasspor Tesisleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi ve Toptancılar Sitesi etkilenecek.