Zara'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Zarafet Kadın Kooperatifinin düzenlediği programda "Özel Eller Kafe" etkinliği kapsamında Zara Mesleki Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim sınıfı öğrencileri gün boyu kafe işletmeciliği yaptı.

Velilerinin hazırladığı yemekleri müşterilerine satan öğrenciler, büyük ilgi gördü.

Program sonunda Kaymakam Meriç Dinçer ve eşi Nihal Dinçer, öğrencilerle pasta keserek çeşitli hediyeler dağıttı.



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