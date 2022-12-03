Sivas İl Müftüsü Altunkaya engelli vatandaşlarla bir araya

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SİVAS (AA) - Sivas İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli vatandaşlarla bir araya geldi.

İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından engelli bireylere yönelik kentte bir lokantada tanışma programı düzenlendi.

Müftü Altunkaya, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu söyledi.

Engellilerin sadece 3 Aralık'ta değil her zaman hatırlanması gerektiğini belirten Altunkaya, şunları kaydetti:

"Engellilik, engelli olan bireyin imtihanı olduğu kadar toplumun da bir imtihanıdır. Engelli bireylere sevgi göstermek, onlara yardımcı olmak, işlerini kolaylaştırmak, kendilerinin ve ailelerinin hal ve hatırını sormak, onları ziyaret etmek toplumsal ödevimizdir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde, 'Gözleri görmeyen birine yol göstermek sadakadır. Sağır ve dilsiz durumdaki kişilerin dertlerini anlatmalarına yardımcı olman da sadakadır' buyurmuştur. Allah'ın rızasına nail olmanın bir yolu da engellilere hizmetten geçiyor."

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