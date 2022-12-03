Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliği düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Hamidiye Kültür Bahçesi'ndeki ilk etkinlikte Vali Yılmaz Şimşek, il protokolü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı.

Şimşek, engeli bireyler ve aileleri ile yakından ilgilenerek talep ve önerileri dinledi.

Daha sonra Hamidiye Kültür Bahçesi'nde düzenlenen farkındalık yürüyüşüne katılan Şimşek, yaptığı açıklamada, "Kararlı ve dirayetli hayat mücadelenizde sizlerin yanınızda olmak bizim için bir ödev ve sorumluktur." dedi.

Hedeflerinin engelsiz bir şehir olduğunu aktaran Şimşek şunları kaydetti:

"Toplumun engelleri aşmaya çalışan bireyleri desteklemesi, onların yanında olması ise bir iyilik değil bir görevdir. Kent hayatında, çalışma hayatında, eğitimde, sağlıkta ulaşımda, alışverişte engelleri kaldıracak uygulamalar ve düzenlemeler yapmak zorunluluktur. Engelleri kaldırmak hususunda geçmişten bugüne büyük mesafe aldık fakat daha gidecek çok yolumuz var. Bu yolda birlikte ilerleyeceğiz. Engelleri el birliğiyle, gönül birliğiyle aşacağız. Bizlere düşen engelli vatandaşlarımızın karşılaşabileceği sorunları öngörüp, empati kurup çözüm yolları üretmektir. Sivas için nihai hedefimiz engelsiz bir şehir hedefidir."

Programa Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan da katıldı.

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