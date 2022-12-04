Sivas'ta "Cami ve Kardeşlik" adlı program düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencileri, İl Müftülüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği "Cami ve Kardeşlik" buluşmasında bir araya geldi.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Camisi'nde düzenlenen programa yaklaşık 500 üniversite öğrencisi, AK Parti TBMM Grup Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda İl Müftüsü Ahmet Celalettin Altunkaya, gençlere hitap ederek, Hz. Muhammed'in gençliğe verdiği önem ve Müslüman kardeşliği konulu sohbet gerçekleştirdi.

Altunkaya, Hz. Muhammed'in hayatı boyunca gençlere değer verip onlara sorumluluk yüklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimiz zeka ve kabiliyetine güvendiği gençlerin ilimde uzmanlaşmaları için bütün engelleri kaldırmış, başkalarına göstermediği müsamahayı gençlere göstermiştir. Peygamber Efendimiz, insanların en değerli zamanı olan gençlik çağında bedenlerinin, zihinlerinin güçlü olduğu dönemde iman, ibadet, İslam ve Allah ile tanışmalarını arzu ettiği içindir ki gençlere daha çok önem verdiği görülmekte ve anlaşılmaktadır."

Sohbetinde İslam kardeşliğinden de bahseden Altunkaya, "İslam kardeşliğinin olmazsa olmaz şartı karşılıklı sevgidir. Bu kapsamda kardeşlik şuurunu korumak için Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılmak gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



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