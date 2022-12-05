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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta veliler arası "Farkındalık Yarışması" düzenlendi

AA

Sivas'ta veliler arası "Farkındalık Yarışması" düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir okulun velileri arasında farkındalık yarışması yapıldı.

Necdet Şükriye Selen İlkokulu, Sivas Valiliği himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "HEDEF" projesi kapsamında veliler arası farkındalık yarışması düzenledi.

Okulun toplantı salonunda gerçekleştirilen okul ve sosyal hayat ile ilgili 15 sorunun sorulduğu yarışmada veliler kıyasıya yarıştı.

Okul Müdürü Ahmet Bilgi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müdürlük olarak okul-veli işbirliğini artırmak ve sosyal olaylara dikkati çekmek amacıyla HEDEF projesi kapsamında veliler arası farkındalık yarışması düzenlediklerini söyledi.

Yarışmaya velilerin büyük ilgi gösterdiklerini belirten Bilgi, "Her sınıfı üç velinin temsil ettiği yarışmaya bütün sınıflarımız katılmıştır. Velilerimize okulla ve sosyal hayatla ilgili 15 sorunun sorulduğu yarışmamız renkli görüntülere sahne oldu. Sosyal mesajların verilmesiyle daha anlamlı hale gelen yarışma büyük bir mutluluk ve farkındalıkla sona erdi." dedi.

Bilgi, yarışmada birinci olan ana sınıfı velilerine plaket, yarışmaya katılan tüm velilere ise katılım belgesi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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