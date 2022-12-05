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SİVAS (AA) - CHP Sivas Kadın Kolları Başkanı Sebiha Yılmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verilişinin 88. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Yılmaz, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde kadınların, 5 Aralık 1934 tarihinde seçme ve seçilme hakkını kazandığını söyledi.

Türkiye'nin birçok gelişmiş ülkeden önce bu hakkı kazandığını belirten Yılmaz, "Bu hak ile eşit yurttaş olma statüsüne kavuştuk. 1935 yılında gerçekleşen seçimlerde, kadınlar büyük bir hevesle haklarına sahip çıktı ve oylarını kullandı." dedi.

Seçmen nüfusunun yarısını kadınların oluşturmasına rağmen kadınların karar alma süreçlerinde yeterince yer almadığını ve siyasette "eksik temsil" edilmelerinin bir demokrasi sorunu olduğunu vurgulayan Yılmaz, "CHP iktidara geldiğinde toplumsal eşitliğinin sağlanması için bütüncül politikaları hızla uygulamaya koyacağız. CHP'li kadınlar bugün 81 ilde, 973 ilçede tek ses olduk haykırıyoruz. Eşit temsil haktır, hakkımızı alana kadar mücadelemiz sürecektir." diye konuştu.

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