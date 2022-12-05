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Cumhuriyet Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 37 basamak yükseldi

AA

Cumhuriyet Üniversitesi URAP dünya sıralamasında 37 basamak yükseldi

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yapılan URAP 2022-2023 dünya sıralamasında 37 basamak yükselerek 1768'inci sıraya yerleşti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, URAP dünya sıralamasına giren 3 bin üniversite arasında geçen yıl 1805'inci sırada yer alan SCÜ, bu yıl 1768'inci sıraya yükseldi.

SCÜ, Türkiye'deki 118 üniversite arasında ise 9 basamak yükselerek 47. sıradan 38. sıraya yerleşti.

Söz konusu sıralamada, makale sayısı, atıf sayısı ve bilimsel doküman sayısı, makale etkisi (AIT), atıf etkisi (CIT) ve ortaklık parametreleri değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerini ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmek adına yaptıkları çalışmaların meyvelerini almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu durumdan son derece memnun olduklarını vurgulayan Yıldız, "Üniversitemizin hepimizin yuvası ve değeri olduğu bilinciyle önümüzdeki dönemde de akademik çalışmaların artarak devam edeceğine inanıyorum. Gayretlerimiz, bizleri gelecekte daha başarılı kılacak. Emeği geçen akademik personelimize teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

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