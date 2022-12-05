Sivas İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı

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SİVAS (AA) - Sivas İl Genel Meclisinde aralık ayı toplantılarına başlandı.



İl Genel Meclisinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Hakan Akkaş toplantıda yaptığı konuşmada, 5 gün sürecek toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Akkaş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme Seçilme Hakkının verilmesiyle ilgili konuşma gerçekleştirdi.

Meclise konuk olan KADEM Sivas Başkanı Dudu Koru ise gerçekleştirdikleri çalışmalar ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

Meclisin kadın üyeleri Arzu Polat ve Semra Temurbaş da günün anlam ve önemine dair konuşma yaparak, kendilerine böyle bir fırsat verildiği için minnettar olduklarını belirtti.

CHP Grup Başkanvekili Sadık Güller, MHP Grup Başkanvekili Bekir Tanyıldız ve Büyük Birlik Partisi grubu adına Orhan Tamer gündem dışı söz alarak konuşma yaptı.

Toplantı hediye takdimi ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

5 gün sürecek toplantılarda komisyonlara havale edilen konular ve gündem maddeleri görüşülerek karara bağlanacak.

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