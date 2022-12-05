Sivas'ta mera ıslah ve amenajman çalışmaları sürüyor

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SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü kentteki mera ıslah ve amenajman çalışmalarını sürdürüyor.

Müdürlükten yapılan açıklamada, mera ıslah ve amenajman çalışmalarıyla, meraların verimliliğinin ve mevcut bitki örtüsünün artırılmasının, erozyona neden olabilecek şekilde çıplaklaşmış alanların verimli hale dönüştürülmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 2022 yılında 9 köyde 119 bin 620 dekar mera alanında ıslah çalışması gerçekleştirdiği aktarıldı.

Çalışmalar kapsamında mera alanlarında gübreleme, suni mera tesisi, hayvan içme suyu tesisleri ve sıvat yapımının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, ayrıca hayvan içme suyu tesisi kapsamında merkez Beştepe köyü, Kangal Kuşkayası köyü ve Gürün Karadoruk köylerinde sondaj çalışması yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, yapılan bu çalışmalarla köylerde bulunan 59 bin 933 dekar mera alanında, 14 bin 150 küçükbaş, bin 608 büyükbaş hayvanın kaliteli içme suyuna ulaşmalarının planlandığı kaydedildi.

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