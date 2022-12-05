Türkiye Belediyeler Birliği, Suşehri Belediyesine kepçe hibe etti

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SİVAS (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Sivas'ın Suşehri Belediyesine kepçe hibe edildi.

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, yaptığı açıklamada, belediye araç filosuna yeni bir iş makinesi daha kazandırdıklarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Belediye araç parkında bulunan iş makinelerinin 2014 yılından bugüne kadar yenilendiğini belirten Yüksel, "İlçemiz her geçen gün gelişiyor ve gelişmelere bizler de hizmetlerimizi katarak güzelleştiriyoruz. Tabii ki bu çalışmalar yapılırken insan gücünün yanı sıra, iş makinesinin de çok ihtiyaç olduğu aşikardır." dedi.

Gelişen ve büyüyen Suşehri'ne hizmetler yapmak amacıyla araç filolarını yenilediklerini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Yaptığımız girişimler ve görüşmeler sonucunda Türkiye Belediyeler Birliğinden belediyemize kepçe hediye edildi. Bu bağlamda, Birlik Başkanımız Sayın Fatma Şahin nezdinde, Belediyeler Birliği Genel Sekreterimiz Dr. Hayri Baraçlı ve tüm yönetime şahsım ve ilçem adında teşekkür ederim."





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