Zara Ziraat Odası'ndan öğrencilere giyecek desteği

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SİVAS (AA) - Zara Ziraat Odası tarafından öğrencilere bot ve monttan oluşan hediye paketleri dağıtıldı.

Antalya'da faaliyet gösteren hayırsever iş insanı Sinan Bedir'in destek sağladığı "Bir Mont, Bir Bot" sosyal sorumluluk projesi kapsamında Zara Ziraat Odası tarafından Yapak Vakfı Özköyler İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören 105 öğrenciye mont ve bot hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş ve Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek'in katılımı ile Okul Müdürü Gökhan Altan'a teslim edilen hediyeler, öğrencilere ulaştırıldı.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "4 yıl önce başlattığımız ve çiftçi çocuklarımıza yönelik eğitime destek kampanyalarımız kapsamında düzenlediğimiz 'Bir Mont, Bir Bot' projesi ile bu yıl 11 köyümüzün çocuklarının eğitim gördüğü Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulundaki öğrencilerimize hediyelerini ulaştırdık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Çakmaktaş'a, iş insanımız Sinan Bedir'e, okul müdürümüz Gökhan Altan'a ve oda genel sekreterimiz Zikri Bedir'e destekleri için teşekkür ederim." dedi.

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