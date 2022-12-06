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"Köy Yaşam Merkezi Projesi" 7'den 70'e eğitim imkanı sunuyor

AA

"Köy Yaşam Merkezi Projesi" 7'den 70'e eğitim imkanı sunuyor

SİVAS (AA) - "Köy Yaşam Merkezi Projesi" sayesinde Sivas'ta köyde yaşayan vatandaşlar çeşitli kurslara katılıyor, sosyal etkinlik ve faaliyetlerle de köyler renkleniyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Köy Yaşam Merkezleri Projesi" ile Sivas'ta 51 eski köy okulu yeniden öğrencilerle buluştu.

Köy halkına yönelik çeşitli kurs faaliyetlerinin de yürütüldüğü Köy Yaşam Merkezleri, 7'den 70'e köyde yaşayan herkese kapılarını aralarken köylere de önemli bir canlılık kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile köyleri cazibe merkezi haline getirmek için "Köy Yaşam Merkezleri"nin hayata geçirildiğini belirtti.

Atıl durumdaki köy okullarının proje sayesinde yeniden eğitim-öğretime açıldığını aktaran Aslan, "Köy okullarımızın bakım, onarım ve donatımları tamamlanarak hem öğrencilerimizin hem de 7'den 70'e tüm köy halkının hizmetine sunuldu." ifadelerini kullandı.

Köy Yaşam Merkezleri'nin öğrencilerin kendi köyünde eğitim imkanlarından faydalanması açısından çok önemli olduğunu, bunun yanı sıra açılan kurs ve faaliyetler ile köyler için adeta bir kültür merkezi konumuna geldiğini vurgulayan Aslan, şunları kaydetti:

"Köy Yaşam Merkezleri'nde oluşturduğumuz ana sınıflarında en az 5 öğrenciye, ilkokulda ise öğrenci sayısına bakılmaksızın eğitim imkanı sağlıyoruz. Bakanlığımız Sivas'a bu kapsamda 2 milyon 400 bin lira ödenek aktardı. Bu kaynakla köy okullarımızın bakım, onarım ve tefrişatlarını tamamlayarak modern okul binalarına dönüştürdük. Tüm bu çalışmaların ardından okullarımızda eğitim-öğretim başlarken Halk Eğitim Merkezlerimiz kanalıyla da hem öğrencilerimiz hem de yetişkinler için çeşitli kurslar düzenleyerek 7'den 70'e herkesin eğitim imkanlarından faydalanmasına imkan sağladık."

Aslan, proje kapsamında düzenlenen 38 ayrı kursa 617 kursiyerin katılım sağladığını belirtti.

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