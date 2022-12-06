Sivas'ta zincir marketlerde fiyat denetimi yapıldı

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SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde zincir marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamada, il merkezinde bulunan zincir marketlerde denetim yapan ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, şunları kaydetti:

"Vatandaşların mağduriyetini önlemek amacıyla geniş çaplı denetimler yapıyoruz. Marketlerde etiket fiyatlarımızı karşılaştırdık, herhangi bir olumsuzluk ve sorun yaşamadık. Ekiplerimiz düzenli olarak denetimlerine devam ediyorlar. Ticaret İl Müdürlüğü ile fahiş fiyat denetimlerimiz, Tarım İl Müdürlüğü ile de yapmış olduğumuz hijyen denetimlerimiz sürüyor. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belediyemiz denetimlerini sıklaştırarak devam ettirecek."

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