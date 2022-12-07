Sivas Devlet Tiyatrosu, "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunla sahne alacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Toygun Orbay'ın kaleme aldığı, Burcu Aksakal'ın yönetmenliğini üslendiği, "Yirmibironbeş Treni" isimli oyun, 8 ve 9 Aralık'ta saat 19.30'da, 10 Aralık cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Sivas Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde yeniden seyircilerini selamlayacak.

Oyunun biletleri www.biletinial.com adlı internet sitesinden, Sanat Cepte uygulamasından ve SDT gişesinden temin edilebilecek.

Bu arada SDT, 22 Aralık’ta perde açacağı, Fransız oyuncu ve yazar Claude Magnier'in kaleme aldığı "Eyvah Yine Karıştı-Oscar" adlı oyunun hazırlıklarını sürdürüyor.





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