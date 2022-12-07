Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma çalışmaları sürüyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

SİVAS (AA) - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas kısmında taşkın riskini önlemek amacıyla çalışma yapıyor.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, İç Anadolu Bölgesi'nin doğusundan başlayan yolculuğu ile verimli topraklardan geçerek Karadeniz'e kadar uzanan Kızılırmak'ta, kar sularının nehre yoğun olarak ulaştığı dönemlerde ve aşırı yağışlı zamanlarda taşkın riski oluşuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Lütfi Akca, Hafik ilçesi ile Sivas merkez arasında Kızılırmak nehri üzerinde sağ ve sol sahil olmak üzere çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Çalışmaları süren toplam 46 kilometre uzunluğundaki projenin tamamlanmasıyla tarım arazilerinde oluşabilecek taşkın riskinin en aza indirileceğini aktaran Akca, şunları kaydetti:

"2 adet paletli ekskavatör ve bir dozer ile devam eden ıslah çalışmasında bugüne kadar işin 8 kilometrelik kısmı tamamlandı ve 375 bin metreküp kazı, dolgu gerçekleştirildi. Ayrıca 1,5 kilometrelik kısımda yapılan 182 bin metreküplük kazı, dolgu ve sedde imalatı ile ırmak yatağında değişiklik ve düzenleme yapılmıştır. Projenin bugüne kadar tamamlanan kısmında 2 yerleşim yeri ve 8 bin 652 dekar tarım arazisi taşkın zararlarından korunmaktadır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.