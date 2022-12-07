Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta otomobil, kamyonet ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

S.E. yönetimindeki 58 NY 558 plakalı otomobil, Altuntabak Mahallesi Çiçekli Kavşağı'nda R.Ö. idaresindeki 06 BAV 364 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştıktan sonra savrularak park halindeki 58 AY 042 plakalı kamyonete çarptı.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan S.E. itfaiye ekiplerince kurtarılarak Numune Hastanesine kaldırıldı.





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