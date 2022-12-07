Geniz eti olan çocuklar için işitme kaybı ve kulak akıntısı uyarısı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Emel Peru Yücel, çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri görünüyorsa geniz eti belirtisi olabileceğini, bunun ise işitme azlığına ve kulak akıntısına yol açabileceğini bildirdi.

Yücel, yazılı açıklamasında, özellikle çocuklarda sık görülen geniz etinin çocukların sık hastalanmasına neden olduğunu, tedavi edilmediği takdirse ise işitme kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Yücel, geniz eti ve bademcik hastalıklarının toplumda sık görülen sağlık problemleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Özellikle geniz eti çocuklarda sık görülür. Her çocukta geniz eti şikayeti olmaz tabi ki bakterilerle, enfeksiyonlarla sık geçirme burunla, solunum sistemiyle alakalı anominlere bağlı olarak geniz eti daha büyük olabilir. Geniz etinde çocuklarda burun tıkanıklığı, ağzı açık uyuma, horlama, sık üst solunum enfeksiyonu geçirme şikayetleri olur. Sık sık enfeksiyon geçirdikleri için beslenmeleri bozulur. Kulak enfeksiyonları olur. İşitme azlığı olur, kulak akıntısı olur. Geniz etinde fiziki muayene yapıyoruz, burun muayenesi yapıyoruz. Endoskoplarla genze bakıyoruz. Beraberinde işitme problemi var mı diye işitme testi yaparak değerlendiriyoruz. Her geniz eti ameliyat değildir, ameliyata karar vermek gerekir. Eğer burun tıkanıklığı çok fazla ise altın kural geniz eti ameliyatıdır. Ama burun tıkanıklığı azsa beraberinde kulak enfeksiyonları şikayeti yoksa medikal tedaviler verip takiplere çağırarak hastayı takip ederiz."

Her horlamanın sebebinin geniz eti olmadığını da ifade eden Yücel, horlamayı yaş grubuna göre değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Erişkin yaş gruplarında burunla ilgili kıkırdak eğrilikleri, burun eti büyüklüklerinin horlamaya neden olduğunu da belirten Yücel, "Çocuklarda sadece geniz eti değil, bademciklerin büyüklüğü de özellikle horlama, gece solunum durmasına, uyku bozukluklarına sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.