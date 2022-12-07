SBTÜ Rektörü Kul üniversitenin çalışmalarını anlattı

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SİVAS (AA) - Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Kul, rektörlük binasındaki basın toplantısında, üniversitenin 115'i akademik ve 105'i idari olmak üzere 220 personelle yaklaşık 300 öğrenciye hizmet verdiğini söyledi.

Fark yaratmak ve sıra dışı üniversite olmak hedefiyle yola çıktıklarını belirten Kul, "Baştan beri nitelikli üniversite olma hedefini koyduk. Nitelikli üniversiteyi de nitelikli akademisyen oluşturur ve bunu sağladık." dedi.

İyi tanıtım yaparak başarılı ve yüksek puanlı öğrencilerin üniversitelerini tercih etmelerini sağladıklarını dile getiren Kul, "Kontenjanlarımız yüzde 100 doldu, 120 civarında lisans, 180 civarında yüksek lisans öğrencimiz var. Bize en başarılı öğrenciler geldi. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 20'si fen lisesi mezunu. Çok çalıştık, çok emek verdik, Allah da emeklerimizi zayi etmedi." diye konuştu.

Kul, basın mensuplarına üniversitenin laboratuvarlarını ve sınıflarını da gezdirdi.

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