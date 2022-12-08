Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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SİVAS (AA) - Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Yeşilyurt Mahallesi'nde N.D'nin yaşadığı iki katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangın sırasında evde bulunanlar kısa sürede tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, evin ikinci katında ve çatıda hasar oluştu.

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