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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta dağ keçisi avlayan 4 kişiye 250 bin lira para cezası

AA

Sivas'ta dağ keçisi avlayan 4 kişiye 250 bin lira para cezası

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağ keçisi avlayan 4 kişiye, toplam 250 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, Çokrak köyü mevkisinde arazide dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bölgede avcı kıyafetli M.Ö, M.N, S.K. ve İ.D'yi avladıkları keçiyle yakaladı.

Yasa dışı avlanan 4 kişiye, toplam 250 bin lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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