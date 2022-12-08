Sivas'ta dağ keçisi avlayan 4 kişiye 250 bin lira para cezası

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde dağ keçisi avlayan 4 kişiye, toplam 250 bin lira para cezası uygulandı.

Jandarma ekipleri, Çokrak köyü mevkisinde arazide dağ keçisi avlandığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, bölgede avcı kıyafetli M.Ö, M.N, S.K. ve İ.D'yi avladıkları keçiyle yakaladı.

Yasa dışı avlanan 4 kişiye, toplam 250 bin lira idari para cezası kesildi.

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