YÖK Başkanı Özvar Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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SİVAS (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Özvar, Sivas Valiliğini ziyaretinde şeref defterini imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Rektörler Toplantısı için kente geldiğini söyledi.

Toplantıda üye üniversitelerin yaptıkları akademik, ilmi ve sosyal sorumluluğa dair projelerin değerlendirileceğini belirten Özvar, "Yapılanların bir envanterini çıkartıp akabinde önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaları değerlendirmiş olacağız." dedi.

Özvar, üniversitelerle sık sık bir araya gelmeye gayret ettiklerini vurgulayarak, "Üniversiteler ile eşgüdüm halinde ülkemizin gelişmesi, refahı noktasında gayret içerisinde oluyoruz. Bugün Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştireceğimiz bu toplantıda inşallah ülkemiz adına güzel neticeler çıkmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'i ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı da makamlarında ziyaret eden Özvar, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen Cumhuriyet Üniversitesi Senato Toplantısı'na katıldı.

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