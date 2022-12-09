YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuştu:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuştu:

AA

YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuştu:

SİVAS (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 yılının ilk ayında gerek Türkiye'de gerek yurt dışında gerçekleştirecekleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adaylarının başvurabileceğini söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuşan Özvar, toplantının hem bölge üniversitelerinin hem de toplumun önünü açacak, geleceğine umut saçacak ve ülkeyi her geçen gün daha ileriye taşıyacak katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliğinin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal hizmet alanlarında yaptığı çalışmalarla kurdukları üniversite sanayi işbirlikleri sayesinde gerçekleştirdiği faaliyetleri konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 13 üniversitenin 13 bin 627 öğretim elemanı ve 288 bin öğrencisi ile büyük bir topluluğu temsil ettiğini vurgulayan Özvar, "Bu üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, devlet üniversitelerimizdeki toplam yüz yüze öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 10'unu, toplam öğretim üyesi sayısı ise devlet üniversitelerimizdeki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 8,6'sını oluşturmaktadır." dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin uluslararası öğrenciler açısından da çekim merkezi haline geldiğini söyleyen Özvar, "Birliğe üye üniversitelerimizdeki toplam uluslararası öğrenci sayısı, devlet üniversitelerimizdeki toplam uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 8'i kadarken, toplam uluslararası öğretim üyesi sayısı ise devlet üniversitelerimizdeki toplam uluslararası öğretim üyesi sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadardır." diye konuştu.

- YÖK Akademik Hareketlilik Projesi

Özvar, YÖK olarak gerek araştırma gerekse bölgesel kalkınma alanında ihtisaslaşmış üniversiteleri ve bütün yükseköğretim kurumlarının kendi aralarındaki işbirliğini son derece önemsediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda duyurusunu yaptığımız üzere, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren başlayacak olan YÖK Akademik Hareketlilik Projesi ile 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olma, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırma ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturma amacı güdüyoruz. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek olan öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup, önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanmış olacaktır. Diğer taraftan, bölgesel kalkınma üniversitelerimize hem eğitim öğretim hem araştırma hem de bölgesel kalkınma konularında ihtiyaç duyacakları akademisyen ve araştırmacı temininde bu program önemli katkılar sağlayacaktır. Bu projeyi, üniversitelerinizin hem misyonlarını gerçekleştirmelerinde hem de bölgelerinin ihtiyaçlarına hızlı cevap vermede etkili olacak çok önemli bir adım olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda müjdesini verdiği pedagojik formasyon eğitiminin lisans eğitimi ile beraber alınması için gerekli çalışmalara başladıklarını aktaran Özvar, "Artık, üniversiteyi bitirdikten sonra verilen bir veya iki yıllık formasyon eğitimi yerine, öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencilerimiz de öğretmen olmak isterlerse sene kaybı yaşamadan, lisans eğitimleri devam ederken formasyon eğitimi almaya başlayabilecekler. Bunun ayrıntılarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

- "50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı"

50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik çalışma başlatıldığını da anımsatan Özvar, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönlendirmesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız Fuat Oktay başkanlığında 50/d statülü araştırma görevlilerimizin 33/a kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu konuda, Yükseköğretim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı'mıza görüşlerimizi daha önce iletmiş olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu çerçevede, çalışmaları hızlı bir şekilde geçekleştirerek tamamlayacağız. Neticesinde çalışmamız Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır."

- "YÖS 2023 yılının ilk ayında gerçekleştirilecek"

YÖK olarak gelecek yıl ilk defa uluslararası öğrenciler için merkezi bir sınav gerçekleştireceklerini belirten Özvar, "Üniversitelerimizin önemli bir kısmı uluslararası öğrencilerin girdiği YÖS'ü yapmaktadırlar. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında bu sınavlar üniversitelerimiz tarafından yürütülmektedir. YÖK olarak bizler bu sınavların yanında üniversitelerimize yardımcı olmak üzere onların da yabancı öğrenci seçiminde kullanabilecekleri uluslararası bir sınav tertip ettik." dedi.

YÖS'ün detayları hakkında bilgi veren Özvar, şunları kaydetti:

"Bu sınav ÖSYM tarafından 2023 yılının ilk ayında gerek Türkiye'de gerek yurt dışında gerçekleştirilecektir. Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecektir. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabileceklerdir. Bu sınav bütün üniversitelerin dikkate alması gereken zorunlu hüviyet taşıyan bir sınav değildir. Bildiğiniz üzere YÖS sınavlarını bütün üniversitelerimiz yapmamaktadır. Üniversitelerimiz birbirlerinin yaptığı YÖS sınavlarını bildiğiniz üzere kabul etmektedir. Bizler YÖK olarak yapacağımız bu sınav dolayısıyla sınav sonuçlarını yabancı öğrencilerin kendi üniversitelerine başvurularında kabul etmelerini bekliyoruz."

Özvar, üniversitelerden uluslararası öğrenci sınav yönergelerinde bu sınavları tanıdıklarına dair bir değişiklik yapmalarını istediğini belirtti.

Toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Üniversite yerleşkesindeki laboratuvarları da gezen Özvar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü düzenleyeceğiz
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar: 2023'te ilk kez YÖS'ü ...
Sedefnur'un ifadesi, 11 ay sonra hastanede alındı
YEREL HABERLER Sedefnur'un ifadesi, 11 ay sonra hastanede alındı
Kocaeli’de 7. kattan düşerek ağır yaralanan genç kız ifade verdi
YEREL HABERLER Kocaeli’de 7. kattan düşerek ağır yaralanan genç kız ...
Aşık Veysel memleketi Sivas'ta yıl boyu anılacak
YEREL HABERLER Aşık Veysel memleketi Sivas'ta yıl boyu anılacak
Sivasspor, Antalya kampındaki son antrenmanını yaptı
YEREL HABERLER Sivasspor, Antalya kampındaki son antrenmanını yaptı
YÖK Başkanı Özvar Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER YÖK Başkanı Özvar Sivas'ta ziyaretlerde bulundu
Sivas'ta dağ keçisi avlayan 4 kişiye 250 bin lira para cezası
YEREL HABERLER Sivas'ta dağ keçisi avlayan 4 kişiye 250 bin lira ...
Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Sivas'ta iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü
(Görüntülü) SİVAS&#039;IN GELENEKSEL MAHALLESİ, CUMHURİYET&#039;İN 100&#039;ÜNCÜ YILINA HAZIRLANIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) SİVAS'IN GELENEKSEL MAHALLESİ, ...
Sivas'ın geleneksel mahallesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivas'ın geleneksel mahallesi, Cumhuriyet'in 100'üncü ...
Ulaş'ta İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Ulaş'ta İlçe Trafik Komisyonu Toplantısı düzenlendi
Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
YEREL HABERLER Sivasspor, sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık ...
Sivasspor hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Sivasspor hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor
SBTÜ Rektörü Kul üniversitenin çalışmalarını anlattı
YEREL HABERLER SBTÜ Rektörü Kul üniversitenin çalışmalarını anlattı
Geniz eti olan çocuklar için işitme kaybı ve kulak akıntısı uyarısı
YEREL HABERLER Geniz eti olan çocuklar için işitme kaybı ve kulak ...
Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas'ta zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı ...
Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ta Kızılırmak'taki taşkın riskini azaltma ...
Sivas Devlet Tiyatrosu, "Yirmibironbeş Treni" adlı oyunu sahneleyecek
YEREL HABERLER Sivas Devlet Tiyatrosu, "Yirmibironbeş Treni" adlı ...
Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumlara soğutucular Sivas'tan gönderildi
YEREL HABERLER Dünya Kupası maçlarının oynandığı stadyumlara ...
(Görüntülü)ÖMÜR GEDİK&#039;TEN SOKAK HAYVANLARINA DESTEK KONSERİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÖMÜR GEDİK'TEN SOKAK HAYVANLARINA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.