YÖK Başkanı Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuştu:

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SİVAS (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2023 yılının ilk ayında gerek Türkiye'de gerek yurt dışında gerçekleştirecekleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adaylarının başvurabileceğini söyledi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversiteler Birliği Toplantısı'nda konuşan Özvar, toplantının hem bölge üniversitelerinin hem de toplumun önünü açacak, geleceğine umut saçacak ve ülkeyi her geçen gün daha ileriye taşıyacak katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Özvar, Anadolu Üniversiteler Birliğinin eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal hizmet alanlarında yaptığı çalışmalarla kurdukları üniversite sanayi işbirlikleri sayesinde gerçekleştirdiği faaliyetleri konuşmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi 13 üniversitenin 13 bin 627 öğretim elemanı ve 288 bin öğrencisi ile büyük bir topluluğu temsil ettiğini vurgulayan Özvar, "Bu üniversitelerimizin toplam yüz yüze öğrenci sayısı, devlet üniversitelerimizdeki toplam yüz yüze öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 10'unu, toplam öğretim üyesi sayısı ise devlet üniversitelerimizdeki toplam öğretim üyesi sayısının yüzde 8,6'sını oluşturmaktadır." dedi.

Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversitelerin uluslararası öğrenciler açısından da çekim merkezi haline geldiğini söyleyen Özvar, "Birliğe üye üniversitelerimizdeki toplam uluslararası öğrenci sayısı, devlet üniversitelerimizdeki toplam uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık yüzde 8'i kadarken, toplam uluslararası öğretim üyesi sayısı ise devlet üniversitelerimizdeki toplam uluslararası öğretim üyesi sayısının yaklaşık yüzde 10'u kadardır." diye konuştu.

- YÖK Akademik Hareketlilik Projesi

Özvar, YÖK olarak gerek araştırma gerekse bölgesel kalkınma alanında ihtisaslaşmış üniversiteleri ve bütün yükseköğretim kurumlarının kendi aralarındaki işbirliğini son derece önemsediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda duyurusunu yaptığımız üzere, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminden itibaren başlayacak olan YÖK Akademik Hareketlilik Projesi ile 2006 yılından sonra kurulan üniversitelerde öğretim üyesi temininde güçlük çekilen programlara destek olma, üniversitelerimiz arasında öğretim elemanı hareketliliğini artırma ve öğrencilerimizi farklı üniversitelerimizin öğretim üyeleriyle buluşturma amacı güdüyoruz. Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilecek olan öğretim üyesi görevlendirmeleri an itibarıyla yapılmakta olup, önümüzdeki bahar döneminde öğretim üyesi hareketliliğine başlanmış olacaktır. Diğer taraftan, bölgesel kalkınma üniversitelerimize hem eğitim öğretim hem araştırma hem de bölgesel kalkınma konularında ihtiyaç duyacakları akademisyen ve araştırmacı temininde bu program önemli katkılar sağlayacaktır. Bu projeyi, üniversitelerinizin hem misyonlarını gerçekleştirmelerinde hem de bölgelerinin ihtiyaçlarına hızlı cevap vermede etkili olacak çok önemli bir adım olarak görüyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda müjdesini verdiği pedagojik formasyon eğitiminin lisans eğitimi ile beraber alınması için gerekli çalışmalara başladıklarını aktaran Özvar, "Artık, üniversiteyi bitirdikten sonra verilen bir veya iki yıllık formasyon eğitimi yerine, öğretmenlik hakkı verilen diğer fakültelerdeki lisans öğrencilerimiz de öğretmen olmak isterlerse sene kaybı yaşamadan, lisans eğitimleri devam ederken formasyon eğitimi almaya başlayabilecekler. Bunun ayrıntılarını yakında kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

- "50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik çalışma başlatıldı"

50/d'li araştırma görevlilerinin 33/a kapsamına alınmasına yönelik çalışma başlatıldığını da anımsatan Özvar, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yönlendirmesiyle Cumhurbaşkanı Yardımcı'mız Fuat Oktay başkanlığında 50/d statülü araştırma görevlilerimizin 33/a kapsamına alınmasına yönelik bir çalışma başlatıldı. Bu konuda, Yükseköğretim Kurulu olarak Cumhurbaşkanı'mıza görüşlerimizi daha önce iletmiş olduğumuzu ifade etmek isterim. Bu çerçevede, çalışmaları hızlı bir şekilde geçekleştirerek tamamlayacağız. Neticesinde çalışmamız Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacaktır."

- "YÖS 2023 yılının ilk ayında gerçekleştirilecek"

YÖK olarak gelecek yıl ilk defa uluslararası öğrenciler için merkezi bir sınav gerçekleştireceklerini belirten Özvar, "Üniversitelerimizin önemli bir kısmı uluslararası öğrencilerin girdiği YÖS'ü yapmaktadırlar. Gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında bu sınavlar üniversitelerimiz tarafından yürütülmektedir. YÖK olarak bizler bu sınavların yanında üniversitelerimize yardımcı olmak üzere onların da yabancı öğrenci seçiminde kullanabilecekleri uluslararası bir sınav tertip ettik." dedi.

YÖS'ün detayları hakkında bilgi veren Özvar, şunları kaydetti:

"Bu sınav ÖSYM tarafından 2023 yılının ilk ayında gerek Türkiye'de gerek yurt dışında gerçekleştirilecektir. Bu sınava dünyanın her tarafından Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenci adayları başvurabilecektir. Üniversitelerimiz bu sınavları diledikleri takdirde öğrenci alımında kullanabileceklerdir. Bu sınav bütün üniversitelerin dikkate alması gereken zorunlu hüviyet taşıyan bir sınav değildir. Bildiğiniz üzere YÖS sınavlarını bütün üniversitelerimiz yapmamaktadır. Üniversitelerimiz birbirlerinin yaptığı YÖS sınavlarını bildiğiniz üzere kabul etmektedir. Bizler YÖK olarak yapacağımız bu sınav dolayısıyla sınav sonuçlarını yabancı öğrencilerin kendi üniversitelerine başvurularında kabul etmelerini bekliyoruz."

Özvar, üniversitelerden uluslararası öğrenci sınav yönergelerinde bu sınavları tanıdıklarına dair bir değişiklik yapmalarını istediğini belirtti.

Toplantı daha sonra gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

Üniversite yerleşkesindeki laboratuvarları da gezen Özvar, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul'dan bilgi aldı.

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