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Sivas'ta eşi vefat eden 12 kadına sosyal konut yapılacak

AA

Sivas'ta eşi vefat eden 12 kadına sosyal konut yapılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ta eşi vefat etmiş, 18 yaş altında en az üç çocuklu 12 kadına konut yapılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik himayelerinde, Sivas Belediyesi ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında il merkezinde ikamet eden eşi vefat etmiş kadınlara yönelik "Konut Destek Programı" kapsamında 12 sosyal konutun yapımına ilişkin protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Valilikteki törende yaptığı konuşmada, 12 konutun yapımını üstelenecek olan Sivas Belediyesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Daha önce de Sivas'ta kadın konukevi yapılması için Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi arasından protokol imzalandığını hatırlatan Şimşek, "Dezavantajlı gruplardan sonra en çok önemsediğimiz kadınlarımız için çok önemli bir projeyi Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sosyal devlet olmanın bilinci ile kimsenin mağdur edilmeyeceğini ifade eden Şimşek, protokolün hayırlı olmasını diledi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise 12 evin yapımını veya satın alınmasını gerçekleştirerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim edeceklerini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde sosyal devlet olma anlayışıyla her zaman söylediğimiz gibi klasik belediyecilik anlayışından ziyade hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her alanda kurumlar arası işbirliğini önemseyerek ortak bir hedef ve amaç doğrultusunda çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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