Sivas'ta, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde uyguladığı politikalar protesto edildi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) üyesi bir grup, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yönelik politikalarını eleştirerek, Kovid-19 kapsamında bölgede uygulanan eve kapatılma zorunluluğuna tepki gösterdi.

İHH Sivas Şube Başkanı Efe Zileli, Cumhuriyet Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Çin'in uygulamalarından vazgeçmesi adına bir kanaat oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, 2016'dan bu yana 1 ila 3 milyon Uygur'un toplama kamplarıyla hürriyetlerinden yoksun bırakıldığını söyledi.

Uygurların temel insani haklarının ellerinden alındığını dile getiren Zileli, "Şimdi bir de bu zulümlere Çin hükümetinin 'sıfır Kovid' politikası nedeniyle eve kapatılma zorunluluğu eklendi. Evlerin kapıları kaynak makineleriyle kapatılmakta, insanların en temel ihtiyaçlarını gidermek için dahi dışarı çıkmalarına müsaade edilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Zileli, Birleşmiş Milletlerin, bu konuda daha aktif sorumluluk alması gerektiğini ifade ederek, 24 Kasım'da Urumçi'de karantinadaki bir binada çıkan yangında 44 insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.



Dünyadan tamamen tecrit edilip evlerine kapatılan binaların birinde çıkan yangına geç ve etkisiz müdahale yapıldığını savunan Zileli, "Doğu Türkistanlılar olarak tüm şehitlerimizin hesabını sormayı hedeflerken, dünyadan orada olup bitenlere karşı bir ses beklerken maalesef 44 can yanarak şehit oldu." diye konuştu.



Zileli'nin konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim Tilaveti okundu, dua edildi.

Basın açıklamasına sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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