Sivas'ta THM Korosu konser verdi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, "Yurdumun Türküleri" adlı konser verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Aşık Ruhsati Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde şef Solmaz Kadıoğlu yönetimindeki ses sanatçıları, solo ve koro olarak Sivas ve Anadolu'nun farklı bölgelerinden türküleri seslendirdi.

İzleyiciler ses sanatçılarının seslendirdiği türkülere eşlik ederek gönüllerince eğlendi.

Konser sonrası Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, koro şefi Solmaz Kadıoğlu'na teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

Konseri çok sayıda üniversite öğrencisi izledi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.