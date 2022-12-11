Sivasspor, Antalya kampını tamamladı

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SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 26 Kasım'da Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek'te toplanan ve 10 Aralık'a kadar çalışmalarına burada devam eden kırmızı-beyazlı ekibin, 15 günlük kampı sona erdi.

Kamp süresince teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yoğun tempoda çalışan Sivasspor, 17 antrenman gerçekleştirdi.

Sivas temsilcisi, kamp boyunca 3 hazırlık maçı yaptı. İlk hazırlık maçında Arnavut ekibi Partizani'yi 2-0 yenen Sivasspor, Almanya temsilcisi FC Saarbrücken'e 2-1 ve son olarak da Süper Lig takımlarından Ankaragücü'ne 2-0 üstünlük kurdu.

Bu maçlarda Erdoğan Yeşilyurt, Mustapha Yatabare (2), Karol Angielski ve Dia Saba (2) rakip fileleri havalandırdı.

Sivasspor, 13 Aralık Salı günü saat 16.00'da kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında sahasında Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

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