Sivas'ta hayvanseverler sokak hayvanları için basın açıklaması yaptı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta hayvansever bir grup, "81 İl Sokak Hayvanları İçin Tek Ses Tek Yürek" basın açıklaması için bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Sokak Hayvanlarını Koruma Dernek Başkanı Mehmet Akif Aksoy, barınaklarda yaşanan sorunlara dikkati çekerek, sokakta yaşayan hayvanların da hakları olduğunu belirtti.

Aksoy, bu hayvanların kısırlaştırma ve aşılamaları yapıldıktan sonra tekrar alındıkları yerlere bırakılmalarını istedi.

Açıklamaya kentteki hayvanseverler, sahiplendikleri köpekleriyle katıldı.



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