Zara'da, Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü'nde anıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 749'uncu yılında Sivas'ın Zara ilçesinde anıldı.

Zara Belediyesi tarafından Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın ilk bölümünde sanatçı Asım Akkuş, Hazreti Mevlana ve Mevlevi deyişlerinin yer aldığı Türk Tasavvuf Müziği konseri verdi.

Programın son bölümünde ise semazenler tarafından sema gösterisi düzenlendi.

Programda konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, "Ne olursan ol, yine gel" diyen tasavvuf alimi Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi vuslata erişinin 749. yılında andıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.