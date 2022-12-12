Sivas'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SİVAS (AA) - Sivas'ta kaçak tütün ve sigara imalatı yapanlara yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı adreslerde kaçak tütün satıldığı ve sigara imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler iki iş yerine, bir ikamete ve bir araca düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda makaron (filtreli sigara kağıdı) doldurmak için kullanılan 1 elektrikli makine, 53 bin 700 içi tütün doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, 550 kilogram tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.