Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı

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SİVAS (AA) - Medicana Sivas Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Kamuran Kaya, gribal enfeksiyonların çocuklar, yaşlılar, ek hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyrettiğini bildirdi.

Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk algınlığı ile sıkça karıştırılan gribal enfeksiyonlar hakkında bilgiler verdi.

Gribal enfeksiyonları, yüksek ateş, baş ağrısı, öksürük, yaygın kas ağrısı ile seyreden, burun, boğaz, üst solunum yolları ve bazen de akciğerleri tutan, pandemi yapabilen influenza virüsünün etken olduğu bir enfeksiyon hastalığı olarak tanımlayan Kaya, "Çocuklar, yaşlılar, ek hastalığı olanlar, sigara kullananlar ve gebelerde daha ağır seyreder. Semptomların başlamasından 24 saat önce ve başladıktan 5 gün sonraya kadar bulaştırıcılık yoğun olarak görülür." ifadesini kullandı.

Kaya, gribal enfeksiyon tedavisinde temel yaklaşımın bol sıvı alınması ve istirahat edilmesi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mevsimsel salgınlara neden olur. Bu salgınlar gereksiz antibiyotik kullanımına, immün sistemin baskılanmasına bağlı olarak bakteriyel enfeksiyonların oluşmasına zemin hazırlar. Soğuk algınlığı ile sık karıştırılır. Soğuk algınlığı hafif burun akıntısının ön planda olduğu ve diğer bulguların da silik geçtiği bir tablodur. Gribe influenza virüsü neden olduğu gibi diğer virüsler de neden olabilir. Tedavide temel yaklaşım bol sıvı alınması ve istirahat edilmesidir."



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