Zara'da kaba yem açığını karşılamak için korunga ekimi yaygınlaştırılacak

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde kaba yem açığını karşılamak amacıyla yüzde 75 hibeli korunga tohumu dağıtılacak.
Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, ilçede bir iş insanının desteğiyle korunga ekimini yaygınlaştıracaklarını söyledi.
Bu doğrultuda başta genç çiftçiler olmak üzere belli bir sayının üzerinde büyükbaş veya küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilere yüzde 75 hibeli korunga tohumu dağıtacaklarını dile getiren Şimşek, "İstanbul ve Fethiye'de faaliyetlerini sürdüren iş insanı Hüseyin Önder, bu yıl ilçemize bağlı Tödürge köyünde bin dönümlük arazide korunga üretimi gerçekleştirdi. Dönüm başı 100 kilogram verim elde edilmesi üzerine ilçemiz kaba yem açığını karşılamak amacıyla çiftçilerimize korunga ekimini teşvik etmeye karar verdik." diye konuştu.