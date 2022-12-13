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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas'ta 20 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan hasta sağlığına kavuştu

AA

Sivas'ta 20 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan hasta sağlığına kavuştu

SİVAS (AA) - Sivas'ta "akalazya" hastalığı nedeniyle 20 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan 50 yaşındaki hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, mide bulantısı, kusma ve şiddetli sırt ağrısı rahatsızlıkları nedeniyle birçok hastaneye giden ancak hastalığına teşhis konulamayan İmmihan Fırat, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Özofagogram grafileri çekilen Fırat'a halk dilinde yutma güçlüğü olarak bilinen "akalazya" hastalığı tanısı konuldu.

Araştırmalara göre 100 binde bir görülen ve milyonda bir ameliyata gerek duyulan hastalık yüzünden sağlıklı yiyip içemeyen Fırat, hastanede yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Fırat, 20 yıl sonra sağlıklı şekilde yemek yemenin ve içecek tüketmenin mutluluğunu yaşadı.

Ameliyatı gerçekleştiren Cerrahip Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Özden, akalazya hastalığının belirtilerinin kalp krizi veya akciğer rahatsızlığıyla karıştırıldığını belirtti.

Akalazyanın yemek borusu hastalığı olduğunu ve yemeklerin mideye geçişi sırasında sıkıntı yaşanıldığını aktaran Özden, "Yemek borusunun mideye bağlandığı kısımdaki kasların aşırı kasılması veya sinir iletilerinde gelişen fonksiyon kaybı nedeniyle yemeğin mideye geçemediği bir durum var. Bu hastalarımızda yedikleri yemeğin ağza geri gelmesi, sırta vuran ağrı, şişkinlik ve nefes darlığı gibi şikayetler olur. Bundan dolayı farklı bölümlerde değerlendirilebilir." açıklamasını yaptı.

- Hastalık 100 binde bir görülüyor

Hastalığın 100 binde bir görüldüğünü vurgulayan Özden, şunları kaydetti:

"Yemek borusunun geçişi dar olduğu için bunun genişletilmesi endoskopik olarak mümkündür. Bunun yanında kas kasılmalarını azaltmak için ilaç enjeksiyonları yapılabilir veya bizim yaptığımız yöntemle cerrahi olarak çözülebilir. Hangi hastanın cerrahi operasyona alınacağı çok önem arz eder. Kliniğimizde gastroenteroloji ile istişare ederek bir karara vardık. Hastamızın yemek borusundan endoskopi probunun geçeceği kadar bile bir alan yoktu, tamamen daralmıştı. Cerrahi operasyon tek seçeneğimizdi. Biz de kapalı usulle cerrahi operasyon yaptık. Hastamızda da hemen bir rahatlama olduğunu gördük. Akalazya 100 binde bir görülebilir. Kaçını ameliyata alırız derseniz milyonda bire kadar düşebilir."

Özden, hastanın kapalı yöntemle ameliyat olduğunu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceğini aktardı.

İmmihan Fırat da yaklaşık 20 yıldır bu hastalığı yaşadığını belirterek, "Misafirliğe gittiğimde lavaboya en yakın yere oturuyordum. Şifamı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde buldum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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