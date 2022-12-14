Akıncılar'da "Bir Dünya Aynı İnsan Projesi" başlatıldı

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde "Bir Dünya Aynı İnsan" adlı proje kapsamında başarılı insanların hayat hikayeleri öğrencilere video olarak izlettiriliyor.

Akıncılar Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gözetiminde yürütülen proje kapsamında ilçe genelindeki okullarda insan hayatını anlatan gösterimler sunuluyor.

Akıncılar Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, yazılı açıklamasında, "öteki" kavramının toplumları oluşturan bireyler arasında çatışmaya zemin oluşturduğunu belirtti.

İnsanlar arasındaki farklılıkların yalnızca zenginlikten ibaret olduğunu aktaran Kahveci, "Bugün dünyanın hangi köşesine gidersek gidelim tüm yaşanmışlıklar içerisinde aynı mutluluklar, aynı mücadeleler ve aynı hüzünler insanların hayatını çevrelemektedir." ifadesini kullandı.

Öğrencilerden, başka kültürlere kınama ile değil, anlayış ile yaklaşmalarını isteyen Kahveci, "Kültürün üstünlük sebebi olmadığını öğrencilerimize göstererek milli öz saygısı yüksek, çevresine karşı sorumluluk sahibi ve daha hoşgörülü bireyler yetiştirmeyi arzuluyoruz." açıklamasında bulundu.

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