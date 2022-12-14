Sivas'ta okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 98'e ulaştı

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, okul öncesi eğitim alanında yapılan yatırım ve çalışmalar neticesinde 1 yılda 5 yaş okullaşma oranının yüzde 45'ten yüzde 98'e çıktığı bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda kentte kapsamlı bir okul öncesi eğitim planı hazırlandı.

Bu kapsamda yeni yapılan anaokulları, açılan ana sınıfları ve diğer çalışmalar ile kentte okul öncesi okullaşma oranı yüzde 100'e yaklaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kentin eğitim altyapısı ve fiziksel yeterlilik açısından iyi noktada olduğunu belirterek, "Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in okul öncesinin yaygınlaştırılması ve 5 yaşta okullaşma oranının yüzde 100'e ulaştırılması çalışmaları doğrultusunda ilimizde yüzde 45 olan 5 yaş okullaşma oranı 1 yılda yüzde 98'e ulaştı. Bunu yüzde 100'e taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kentte okul öncesi eğitim alanında yürütülen çalışmaların detaylarını da paylaşan Aslan, şunları kaydetti:

"2022 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen 'Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi' kapsamında ilimizde BİLSEM Anaokulu hizmete açıldı. Bunun yanı sıra Alibaba Anaokulu, İsmail Işık Anaokulu, Şeyh Şamil Anaokulu ve Tuzlugöl Anaokulumuzda inşaat çalışmaları tamamlanarak eğitim öğretime açıldı. Planlamalarımız doğrultusunda ilimize 6 yeni anaokulu daha kazandırılacak. Yeni anaokullarımızın yanı sıra mevcut okullarımızda da imkan ve fiziki koşullar doğrultusunda yeni anasınıfları oluşturuyoruz. Bu kapsamda onarım ve donatım çalışmalarını tamamlayarak 100 yeni ana sınıfı oluşturduk."

Aslan, okul öncesi eğitim çağındaki tüm çocukların imkan ve fırsat eşitliğinden yararlanabilmesi için il genelinde anasınıfı öğrenci sayısı 100 ve üzeri olan ilkokulların anasınıflarını da anaokuluna dönüştürdüklerini aktardı.

Okul öncesi eğitim alanındaki imkan ve fırsatların en ücra yerleşim yerine ulaşması noktasında da önemli çalışmalar yürütüldüğüne dikkati çeken Aslan, bu kapsamda 2021-2022 eğitim öğretim yılında 10 köyde, 2022-2023 eğitim öğretim yılında ise 4 köyde "gezici öğretmen sınıfı" uygulaması gerçekleştirdiklerini vurguladı.





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