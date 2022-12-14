Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan restorasyon açıklaması:

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan restorasyon açıklaması:

AA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan restorasyon açıklaması:

SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'de restorasyonların çok başarılı şekilde yapıldığını söyledi.

Demircan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen "Kültürel Mirasımız ve Kültürel Değerler" konulu konferansta konuşan Demircan, her şehrin bir doğası, kültürel ve tarihi mirası olduğunu belirtti.

Şehrin kültürel değerlerinin yeni değerlerin ilham kaynağı olduğunu dile getiren Demircan, "Hayatımızın ilk işi hayal etmek, bunu tasarlamak ve yapmaktır. Hayal etmek çevrenizdeki kültürel değerlerle alakalıdır." dedi.

Konferansın son bölümünde soruları cevaplayan Demircan, restorasyon ve kentsel dönüşümle ilgili bir soru üzerine, yapıları restore ederken çeşitli restorasyon teknikleri kullanıldığını ve bunların içinde betonlaşmış bir şeyi görme ihtimalinin olmadığını vurguladı.

- "Restorasyonlar başarılı bir şekilde yapılıyor"

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlükleri tarafından yapılan restorasyonların büyük bölümünün restorasyon ilkelerine uygun ve güzel işler olduğunu dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Bazen küçük detayların, büyük restorasyon hatalarıymış gibi lanse edildiğine de şahitlik ediyoruz ama doğru mudur, değildir. Türkiye'de restorasyonların belki 20 yıl evvel eksiklikleri vardı ama bugün çok büyük çaplı restorasyonları çok başarıyla yapan bir ülke olduğumuzu özellikle söylemek isterim. Birçok restorasyonumuz başarılı şekilde yapılıyor. Kusurdan uzağız dersek doğru demiş olmayız ama her şey çok kötü dediğimizde de haksızlık olur. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye'de yapılan restorasyonlar, başarılı restorasyonlar."

Demircan, kentsel dönüşüm konusuna da değinerek "Kentsel dönüşümle tarihi mekanların dönüşmeleri birbirinden ayrı kavramlardır. Dolayısıyla tabii ki her restorasyon için bir eleştiride bulunabiliriz, her dönüşüm için de bir eleştiride bulunabiliriz. Yani mimarisi iyi olmayabilir, bir tarafı eksik olabilir. Bunlar konuşulabilir, konuşulmalı da. Konuşulmalı ki ihtiyaçlar ortaya çıksın ve bunlar çözülsün." diye konuştu.

- Kız Kulesi'nin restorasyonu

Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Demircan, şöyle devam etti:

"Geçmiş yapılar taş üstüne taş koyarak yapılır, sıvanır. Birinci kata gelince 1900'lerin başında putrel demirler atarlar, araya da tuğla dizerler, volta döşeme diyorlar ona da bir kat yapılır ve o kata devam edilir. Yani yığmadır binalar, taş taş yığmadır. Dolayısıyla buralarda restorasyon yaparken bazen duvarı sökersiniz çünkü betonarme mantığı yoktur orada, yani sökersiniz, yaparsınız. Minareleri yapmayı bir düşünün, şimdi orada değişik teknikleri, hangisini ayakta tutacaksanız restorasyonu bu şekilde yapar ayağa kaldırırsınız. Bakış açısında farklılıklar olabilir. Yani bir yerden bakarsınız da başka yerden bakılmamış olur. Dolayısıyla restorasyonlarda bunlar gündeme gelen şeylerdir ama bize de fırsat oluyor, anlatma izah etme anlamında fırsat veriyor. Kız Kulesi yerinde merak etmeyin, gayet iyi restorasyon oluyor orada. Hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 98'e ulaştı
YEREL HABERLER Sivas'ta okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 98'e ...
Akıncılar'da "Bir Dünya Aynı İnsan Projesi" başlatıldı
YEREL HABERLER Akıncılar'da "Bir Dünya Aynı İnsan Projesi" ...
Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına ...
Sivas'ın su sorununu çözecek projede çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Sivas'ın su sorununu çözecek projede çalışmalar ...
Sivas'ta 20 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan hasta sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Sivas'ta 20 yıldır yeme ve içme problemi yaşayan ...
Sivas'ta DAP destekleri 2023'te de devam edecek
YEREL HABERLER Sivas'ta DAP destekleri 2023'te de devam edecek
(Görüntülü) &#039;MASKE VE İZOLASYON TEDBİRLERİ AZALINCA ÇOCUKLARDA RSV ARTTI&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'MASKE VE İZOLASYON TEDBİRLERİ ...
Zara'da kaba yem açığını karşılamak için korunga ekimi yaygınlaştırılacak
YEREL HABERLER Zara'da kaba yem açığını karşılamak için korunga ...
Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanından "gribal enfeksiyon" uyarısı
'Maske ve izolasyon tedbirleri azalınca çocuklarda RSV arttı'
YEREL HABERLER 'Maske ve izolasyon tedbirleri azalınca çocuklarda ...
Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'ta sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Sivas'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'ta kaçak tütün operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Zara'da, Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü'nde anıldı
YEREL HABERLER Zara'da, Hazreti Mevlana 749. Vuslat Yıl Dönümü'nde ...
Cumhuriyet'in 100. yılında 450 milli yük vagonu üretilecek
YEREL HABERLER Cumhuriyet'in 100. yılında 450 milli yük vagonu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.