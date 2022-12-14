Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'dan restorasyon açıklaması:

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'de restorasyonların çok başarılı şekilde yapıldığını söyledi.

Demircan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Sivas'ta Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız'ı makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen "Kültürel Mirasımız ve Kültürel Değerler" konulu konferansta konuşan Demircan, her şehrin bir doğası, kültürel ve tarihi mirası olduğunu belirtti.

Şehrin kültürel değerlerinin yeni değerlerin ilham kaynağı olduğunu dile getiren Demircan, "Hayatımızın ilk işi hayal etmek, bunu tasarlamak ve yapmaktır. Hayal etmek çevrenizdeki kültürel değerlerle alakalıdır." dedi.

Konferansın son bölümünde soruları cevaplayan Demircan, restorasyon ve kentsel dönüşümle ilgili bir soru üzerine, yapıları restore ederken çeşitli restorasyon teknikleri kullanıldığını ve bunların içinde betonlaşmış bir şeyi görme ihtimalinin olmadığını vurguladı.

- "Restorasyonlar başarılı bir şekilde yapılıyor"

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu müdürlükleri tarafından yapılan restorasyonların büyük bölümünün restorasyon ilkelerine uygun ve güzel işler olduğunu dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Bazen küçük detayların, büyük restorasyon hatalarıymış gibi lanse edildiğine de şahitlik ediyoruz ama doğru mudur, değildir. Türkiye'de restorasyonların belki 20 yıl evvel eksiklikleri vardı ama bugün çok büyük çaplı restorasyonları çok başarıyla yapan bir ülke olduğumuzu özellikle söylemek isterim. Birçok restorasyonumuz başarılı şekilde yapılıyor. Kusurdan uzağız dersek doğru demiş olmayız ama her şey çok kötü dediğimizde de haksızlık olur. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki Türkiye'de yapılan restorasyonlar, başarılı restorasyonlar."

Demircan, kentsel dönüşüm konusuna da değinerek "Kentsel dönüşümle tarihi mekanların dönüşmeleri birbirinden ayrı kavramlardır. Dolayısıyla tabii ki her restorasyon için bir eleştiride bulunabiliriz, her dönüşüm için de bir eleştiride bulunabiliriz. Yani mimarisi iyi olmayabilir, bir tarafı eksik olabilir. Bunlar konuşulabilir, konuşulmalı da. Konuşulmalı ki ihtiyaçlar ortaya çıksın ve bunlar çözülsün." diye konuştu.

- Kız Kulesi'nin restorasyonu

Kız Kulesi'nin restorasyonuyla ilgili bir soruyu da cevaplayan Demircan, şöyle devam etti:

"Geçmiş yapılar taş üstüne taş koyarak yapılır, sıvanır. Birinci kata gelince 1900'lerin başında putrel demirler atarlar, araya da tuğla dizerler, volta döşeme diyorlar ona da bir kat yapılır ve o kata devam edilir. Yani yığmadır binalar, taş taş yığmadır. Dolayısıyla buralarda restorasyon yaparken bazen duvarı sökersiniz çünkü betonarme mantığı yoktur orada, yani sökersiniz, yaparsınız. Minareleri yapmayı bir düşünün, şimdi orada değişik teknikleri, hangisini ayakta tutacaksanız restorasyonu bu şekilde yapar ayağa kaldırırsınız. Bakış açısında farklılıklar olabilir. Yani bir yerden bakarsınız da başka yerden bakılmamış olur. Dolayısıyla restorasyonlarda bunlar gündeme gelen şeylerdir ama bize de fırsat oluyor, anlatma izah etme anlamında fırsat veriyor. Kız Kulesi yerinde merak etmeyin, gayet iyi restorasyon oluyor orada. Hep birlikte inşallah açılışını gerçekleştireceğiz."





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