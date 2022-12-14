Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan Sivas'ta ziyaretlerde bulundu

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SİVAS (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Sivas'ta bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesinde düzenlenen "Kültürel Mirasımız ve Kültürel Değerler" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Demircan, daha sonra Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan Gök Medrese'de incelemede bulundu.

Demircan, burada Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan eser hakkında bilgi aldıktan sonra, Sivas'ta 2. Abdülhamid döneminde sanayi mektebi olarak inşa edilen ve 58 yıl boyunca da cezaevi olarak kullanıldıktan sonra restore edilerek müzeye çevrilen tarihi yapıyı gezdi.

AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu'yu da parti binasında ziyaret eden Demircan, Şemsi Sivasi İl Halk Kütüphanesini gezerek İl Kültür ve Turizm Müdürü Teoman Karaca'dan bilgi aldı.

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