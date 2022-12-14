Sivas Valisi Şimşek engelli vatandaşın doğum gününü makamında kutladı

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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, engelli Levent Oyal'ın doğum gününü makamında pasta keserek kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, "Sivas'ımızın gülen yüzü, neşe kaynağı Levent'imiz 48 yaşında." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şimşek'in makamında misafir ettiği Levent ve annesi Huriye Oyal'la pasta kestiği belirtildi.

Şimşek'in doğum gününü kutladığı Oyal'a sağlıklı ömürler dileyerek hediye takdim ettiği aktarıldı.

Vali Şimşek de sosyal medya hesabından "Aslında bu pasta tüm Sivaslı hemşehrilerimiz adına. Şehrimizin gülen yüzü Levent'in 48. yaş gününü kutladık. Ailesi ve tüm sevenleriyle nice yaşlara. İyi ki varsın Levent." ifadesine yer verdi.

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