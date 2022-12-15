Zara'da "Anne-Baba Okulu" semineri düzenlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde öğrencilere ve velilere yönelik "Anne-Baba Okulu" semineri gerçekleştirildi.

Zara Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki seminerde, uzman psikolog ve eğitim uzmanı Özkan Şenol, anasınıfı, ilkokul, ortaokul öğrencileri ve velilere, çocuk sorunları ve çözüm yolları, ders, dikkat sorunları, teknoloji bağımlılığı, özgüven eksikliği konularında bilgi verdi.

Seminerde, mükemmeliyetçi anne baba değil mükemmel anne baba olunması gerektiğine değinen Şenol, anne ve babaların izledikleri televizyon programlarından çocuklarının ihtiyaçlarına kadar bir çok konuda çocukları üzerinde belirleyici rol üstlendiklerini belirtti.

Seminere, Kaymakam Meriç Dinçer, Belediye Başkanı Fatih Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, okul müdürleri ve öğretmenler de katıldı.

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