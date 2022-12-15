SDT "Karacaoğlan" adlı oyunu sahneleyecek

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SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Karacaoğlan" adlı oyunla perdelerini açacak.

SDT'den yapılan açıklamaya göre, Dinçer Sümer'in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği oyunda Karacaoğlan'ın ağa kızı Sanem'e olan sevdası ve onunla yaşadığı kaçış öyküsü anlatılıyor.

Karacaoğlan'ın diliyle anlatılan aşk hikayesinin yanında Anadolu coğrafyasının yedivereninden biri olan Türkmenliğin gelişim sürecinin görsellikle sahneye konulduğu "Karacaoğlan" adlı oyun, bugün ve 16 Aralık'ta saat 19.30'da, 17 Aralık cumartesi günü ise saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde seyircisiyle buluşacak.







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