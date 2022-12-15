Sivas'ta okul kantinleri denetlendi

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SİVAS (AA) - Sivas'ta öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşması için okul kantinleri ve okul çevresinde gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2022 yılı ocak-aralık' döneminde kontrol görevlilerince kentteki okulların kantinlerinde 291 denetim gerçekleştirildi.



Aynı dönemde düzenlenen okullarda gıda güvenliği, gıda kayıpları ve gıda israfı konulu eğitimlere 10 okuldan 651 öğrenci katıldı.

Güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla okul kantinlerindeki denetimler devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, "Gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşmektedir. Tüketicilerimizin de çocukları için aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları, gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürün almamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir sorunla karşılaştıklarında 'Alo Gıda 174' hattını arayarak şikayetlerini bildirmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.



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