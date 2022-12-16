Sivasspor-Esenler Erokspor maçının biletleri satışa çıktı

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçının biletleri satışa çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 20 Aralık Salı günü Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları, VIP üst 1. kategori 100, maraton alt ile üst 2. kategori 50, güney alt ile üst 3. kategori 30, kadın tribün 4. kategori 30 ve misafir tribün 5. kategori ise 39 lira olarak belirlendi.