Sivasspor, Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına devam etti

SİVAS (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Esenler Erokspor ile 20 Aralık Salı günü sahasında karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.
Ardından geniş alan pas çalışan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Öte yandan, sakatlığı geçen Hakan Arslan takımla çalışmalara başladı, Ziya Erdal ise antrenmanın ilk bölümüne katıldı.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.