Sivas'ta 28 yıllık evli çift "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile ev hayaline kavuştu

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SİVAS (AA) - Sivas'ta, 28 yıllık evli çiftin konut sahibi olma hayali "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleşti.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Sivas'ta yapılacak konutlar için kura çekimine devam edildi.

Toplam 37 bin 955 başvurunun olduğu il genelinde 2 bin 706 konutun sahibinin belirlenmesi için düzenlenen kura çekimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki kuranın son gününde, 400'ü il merkezi, 200'ü Şarkışla ve 200'ü Suşehri ilçeleri olmak üzere 800 konut için kura heyecanı yaşandı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kura öncesi yaptığı konuşmada, bugün yapılacak kura çekimiyle il genelindeki 2 bin 706 konutun hak sahiplerinin belirleneceğini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere sosyal konut kampanyasına öncülük eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza da şükranlarımı arz ediyorum." dedi.

İl merkezi ve ilçelerde TOKİ marifetiyle birçok konut, spor alanı, hastane, ticaret merkezi, okul, pansiyon, sosyal tesis ve daha birçok yatırım gerçekleştirildiğini belirten Şimşek, "TOKİ marifetiyle hayata geçecek olan bu proje ile de hiç kuşkusuz şehrimiz modern, estetik konutlar kazanırken, vatandaşlarımız da daha sağlıklı sıcak yuvalarına kavuşacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla asrın en büyük projelerinden birinin kura çekimini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

- 28 yıllık evli çift ev hayaline kavuştu

İl merkezi için çekilen kurada üç çocuk sahibi Suat ve Sevda Benli çiftinin ismi de çıktı.

Kurada eşi Suat Benli'nin ismi çıkınca çok heyecanlandığını anlatan Sevda Benli, "İlk kez ev sahibi olacağız. 28 yıllık evliyiz, ilk defa ev sahibi olacağımız için mutluyuz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah herkese nasip etsin." dedi.

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